Schianto tra due auto, due ragazzi in ospedale

Incidente nella prima serata di ieri a Udine, in viale Forze Armate, all'incrocio con viale Mirko, all'altezza del supermercato Eurospar. Si tratta di uno scontro frontale - laterale che ha visto coinvolti due mezzi, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen Polo condotti rispettivamente da una ragazza di 26 anni di Pradamano e da un giovane di 29 anni di Udine.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Udine dai sanitari, uno con ferite lievi e l'altro con ferite un po' più serie, ma entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la Polizia Locale di Udine per rilievi e viabilità.