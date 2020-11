Schianto tra due auto e un camion all'uscita della galleria a Forni Avoltri

Grave incidente stradale, intorno alle 13, lungo la regionale 355 "Val Degano" a Forni Avoltri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente una Jeep condotta da una donna di 65 anni di Sappada e un uomo di 30 anni di Sappada che si trovava, invece, al volante di una Fiat Panda.

Coinvolto anche un camion che stava transitando lungo la regionale e il cui conducente è rimasto illeso. Lo scontro è avvenuto a seguito di un sorpasso, all'altezza della galleria "quadrata".

Nell'impatto la donna ha riportato un serio trauma toracico, mentre il trentenne ha riportato un trauma cranico: la Panda è rimasta schiacciata dal camion.

Sul posto sono stati inviati dalla Sores l'elicottero sanitario e l'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco Volontari di Forni Avoltri.

La donna è stata stabilizzata e trasportata con l'autolettiga fino al piazzale dell'albergo Miravalle e quindi trasportata in volo a Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.

Accolto all'ospedale di Tolmezzo il 30enne, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La statale è rimasta chiusa per due ore, per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale, a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Forni Avoltri.