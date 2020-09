Schianto tra due auto e un furgone, traffico in tilt

Diversi problemi alla viabilità e caos traffico questa mattina, intorno alle 8, a seguito di un incidente accaduto lungo la regionale 14, in località Papariano, nel comune di Fiumicello Villa Vicentina, all'altezza dell'intersezione con via Roma.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due auto e un furgone. Alcune persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite, per fortuna pare in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a fattivo supporto del personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.