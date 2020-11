Schianto tra due auto nella zona di Ponte Rosso a San Vito

Incidente stradale sul rettilineo, poco prima alla rotonda, nell'area della zona industriale di Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento poco prima delle 8 di oggi, lunedì 30 novembre 2020.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate, pare durante un sorpasso, due vetture.

Si tratta di una Opel Mokka, sulla quale viaggiavano 2 persone, e di una Hyundai, sulla quale invece si trovava unicamente il conducente. È quest'ultimo che ha avuto la peggio, soccorso dai sanitari di una ambulanza e e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero.