Schianto tra due moto, centauro muore sul colpo

Tragedia della strada nella prima serata di ieri a Mereto di Capitolo, nel territorio del comune di Santa Maria la Longa, lungo la regionale 352, la regionale che collega Udine con Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova e della Stazione di Manzano, sul posto per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate due motociclette.

Nel violento impatto uno dei due centauri è deceduto sul posto: si tratta di un uomo di 60 anni di Aiello del Friuli, Enzo Sclaunich. È successo intorno alle 20.30.

Sono intervenuti immediatamente i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, ma per il conducente della moto non c'era più nulla da fare.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Gravissimo anche l'altro centauro, trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; si tratta di un 60enne di Cervignano del Friuli.