Schianto tra due moto sulla Pontebbana

Incidente stradale lungo la statale 13 Pontebbana a Resiutta intorno alle 12.30 di oggi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio (Stazione di Chiusaforte), intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate due motociclette. Uno dei centauri, un uomo di 37 anni di Mariano del Friuli, è rimasto ferito a un braccio.

È stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza per accertamenti. I due centauri facevano parte di un gruppo di motociclisti. La moto è stata recuperata dal soccorso stradale.