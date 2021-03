Schianto tra moto e microcar, ferito un 19enne

Incidente nel territorio di San Michele al Tagliamento, all'intersezione tra via Piave e via Comugne, per cause che restano da accertare. Si sono scontrati una moto condotta da un ragazzo di Latisana di 19 anni e una microcar, con al volante un uomo di 55 anni della zona.

Il 55enne è rovinato sull'asfalto ed è rimasto ferito, trasportato all'ospedale di Portogruaro, mentre il giovane è stato accompagnato in volo all'ospedale di Venezia, in condizioni serie. Rilievi e viabilità a cura della Polizia Locale di San Michele. Il 19enne ha riportato una frattura scomposta; non è comunque in pericolo di vita.