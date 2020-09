Schianto tra più auto e un tir in A4, tre feriti gravi

Incidente questa notte, poco dopo le 3, lungo l'autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Palmanova, intervenuta per la viabilità insieme al personale di Autovie Venete, si sono scontrate più vetture e un tir. Il mezzo pesante si è ribaltato, occupando parte della carreggiata.

È stato nessario chiudere subito l'arteria per permettere le operazioni di soccorso. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato due ambulanze e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido. Sei le persone coinvolte: tre versano in condizioni gravi, due trasportate in codice giallo negli ospedali di Palmanova e Udine; la persona più grave è stata condotta in volo, a Cattinara. Per la messa in sicurezza dei veicoli e a supporto del personale medico, i Vigili del Fuoco di Cervignano del Friuli. Tutti coordinati dal Coa di Udine.