Schianto tra quattro auto, una persona incastrata

Incidente stradale, poco prima delle 7, sul raccordo autostradale Ra13, in direzione Venezia, subito fuori dalla Galleria Carso, nel territorio del comune di Trieste. Quattro le auto coinvolte e diverse le persone che sono rimaste ferite, soccorse dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova; tutte sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Nessuna sarebbe in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina, intervenuti a supporto dei sanitari, e per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale, hanno dovuto utilizzare il divaricatore oleodinamico per estrarre una persona rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo di uno dei mezzi.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per rilievi e viabilità.

Il personale Anas ha chiuso la strada subito dopo l'incidente per permettere le operazioni di soccorso. Nessun disagio per il traffico poi che è stato realizzato subito un bypass.

Anas informa che è al lavoro per ripristinare la viabilità al momento deviata allo svincolo di Padriciano (ore 9).