Schianto tra un autobus e una moto a Trieste

Incidente stradale a Trieste, questa mattina alle 7.30. Ferito un motociclista che, in Largo Santorio, si è scontrato con un autobus del trasporto urbano. Sul posto è intervenuta la prima squadra della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. Il centauro è stato preso in carico dal personale sanitario di una ambulanza che lo ha portato in ospedale. Sul posto, per rilievi, accertamenti e per la viabilità, è intervenuta la Polizia Locale. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e i mezzi coinvolti.