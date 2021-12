Scialpinista s'infortuna sul Monte Tamai

Questa mattina, due vigili del fuoco liberi dal servizio hanno soccorso uno scialpinista che si era infortunato sul Monte Tamai.

Mentre si stavano allenando nel comprensorio del Monte Zoncolan, hanno assistito alla rovinosa caduta. I due pompieri, che fanno parte della squadra di soccorso Neve e ghiaccio del comando Vigili del fuoco di Udine, si sono immediatamente avvicinati allo sciatore caduto constatando che aveva riportato un infortunio abbastanza serio a una gamba. Hanno immediatamente attivato i soccorsi e assistito il ferito, coprendolo e riscaldandolo con dei massaggi al busto per evitargli una possibile ipotermia. All'arrivo dell'elicottero del 118, giunto sul posto con non pochi problemi dovuti al maltempo, il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario che, dopo averlo issato con il verricello sul velivolo, lo ha trasportato all'ospedale.