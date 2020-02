Sciatrice s'infortuna sotto la cima del Monte Avostanis

Intervento in quota, tra le 14 e le 15, per le squadre del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e della Guardia di Finanza di Tolmezzo, impegnate poco sotto la cima del Monte Avostanis, nelle Alpi Carniche in comune di Timau, a circa 2.100 metri di altitudine. Qui una sciatrice del 1963 di Fossalta di Portogruaro si è infortunata a una gamba scendendo dalla cima.

I soccorritori hanno fatto Campo Base a Timau e qui l’elicottero della Protezione Civile, essendo l’elisoccorso regionale impegnato sullo Zoncolan, li ha prelevati a bordo. Sbarcati in un’area relativamente pianeggiante a una cinquantina di metri di dislivello al di sotto del luogo dell’infortunio, i tecnici hanno risalito il pendio con i ramponi e, dopo aver raggiunto la donna, le hanno immobilizzato la gamba, riportandola poi a bordo dell’elicottero. Sbarcata a Timau, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo.