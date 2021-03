Sciopero dei trasporti, a Pordenone corse garantite nelle 'fasce protette'

E’ in corso per tutta la giornata di oggi uno sciopero del trasporto pubblico che riguarda gli autobus di Atap a Pordenone. A proclamare lo sciopero le sigle sindacali Filt Cigil, Fit Cisl e Faisa Cisal. Si tratta del secondo stop in nel giro di un mese dopo l’astensione dal lavoro per 4 ore nella giornata dell’8 febbraio.



I sindacati chiedono all’azienda una revisione dei tempi di percorrenza sulle diverse linee, la riprogrammazione di turni di lavoro troppo pesanti, i turni e le assegnazioni da rivedere.



Il personale incorerà le braccia per 24 ore, ma garantendo la funzionalità nelle linee urbane dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.30, mentre le extraurbane hanno viaggiato regolarmente dalle 6 alle 8.30 e lo faranno dalle 12.30 alle 16. Assicurate anche le corse per gli utenti disabili, il servizio scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e con il Cro di Aviano.