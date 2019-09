Sciopero del clima? Le giustificazioni non spettano alle scuole

In vista dello sciopero globale del clima, che domani interesserà anche moltissimi giovani della nostra regione, una delle questioni aperte è quella dell’eventuale assenza scolastica. Il Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha inviato agli istituti una circolare, invitando le scuole a ‘giustificare’ con le solite modalità ordinarie gli studenti e a non considerare le ore saltate per la manifestazione nel monte previsto ai fini dell’ammissione alla classe successiva e agli esami.

“La giustificazione non spetta né ai presidi, né alle scuole né tantomeno al Ministro”, commenta Teresa Tassan Viol, presidente regionale dell'Associazione nazionale presidi, “ma a chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche in questa, come in tutte le altre occasioni, saranno i genitori a dover 'validare' l’assenza degli alunni. La circolare del Miur, dunque, non introduce rilevanti novità. Sono, però, perplessa per questa nota, perché la leggo come una modalità d’inseguire i ragazzi su un terreno che, invece, deve restare loro. Gli adulti devono fare gli adulti e rispettare i loro ruoli e i loro compiti educativi, mentre i ragazzi devono poter agire in piena libertà e creatività”.

“Il tema dei cambiamenti climatici, poi, è sempre più presente anche in classe. Le nostre scuole sono impegnate dentro questo orizzonte, affrontando dovere, responsabilità e cittadinanza attiva. E sono tanti i progetti per studiare il riscaldamento globale, ma anche per apprezzare le bellezze del territorio”.

“Gli istituti – ricorda ancora Tassan Viol – sono ormai tutti dotati di un registro automatico. L’assenza di un giorno, poi, difficilmente potrà pesare ai fini della validazione dell’anno scolastico. Quindi la questione non si pone. Sottolineo, però, come qui a Pordenone gli studenti, molti dei quali, ci tengo a dire, frequentano la mia scuola, abbiano scelto di conciliare il dovere/piacere di seguire le lezioni e la voglia di impegnarsi in questa battaglia. Le due cose, infatti, sono assolutamente compatibili. Domani, quindi, in città non si manifesterà in orario scolastico, ma dalle 13.30. E anche noi educatori e insegnanti parteciperemo insieme ai ragazzi, ai quali va il mio plauso per questa scelta responsabile”.