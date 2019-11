Sciopero del personale in autostrada

Sciopero nazionale del personale delle autostrade domenica 24 e lunedì 25 novembre. L’agitazione è stata proclamata a livello nazionale da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Trasporti e riguarderà tutto il personale ma con modalità diverse.



Il personale turnista di Autovie Venete della Manutenzione Impianti, Centro Radio Informativo, Ausiliari alla Viabilità e Manutenzione d’urgenza, sottoposto alla regolamentazione di cui alla legge 146/90 (regolamentazione diritto di sciopero) si asterrà dal lavoro per l’intero turno a partire dalle 06.00 di domenica 24 novembre fino alle 06.00 di lunedì 25, garantendo comunque i livelli minimi di servizio; il personale di esazione turnista, non sottoposto alla legge 146/90, potrà astenersi dal lavoro con identico orario.



Il personale tecnico - amministrativo, compreso il personale dei Centri Assistenza Clienti, infine, potrà astenersi dal lavoro per l’intera prestazione lavorativa di lunedì 25 novembre.