Sciopero dell’Anm, adesione al 50 per cento in Fvg

Negli uffici giudiziari del Fvg, i magistrati hanno aderito, con percentuali intorno al 50 per cento, alla giornata di astensione dall'attività giudiziaria proclamata dall'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame del Senato. A rendere noti i dati è Francesco Petrucco Toffolo, presidente della Giunta dell’Anm del distretto della Corte d'Appello di Trieste.

"Molti magistrati sono stati impegnati in attività indifferibili come da Codice di Autoregolamentazione e molti altri, pur aderendo allo sciopero, sono rimasti nelle loro stanze a preparare fascicoli e provvedimenti per i prossimi giorni. La manifestazione di protesta ha consentito, nel confronto interno ed esterno alla categoria, di prendere coscienza dei contenuti della riforma, confermando il giudizio negativo già espresso".

"Chiediamo che i rapporti tra magistrati e capi degli uffici, e tra magistrati e mezzi d’informazione, non siano risolti con la minaccia del disciplinare” ha proseguito Petrucco Toffolo. “Una giustizia più efficiente si persegue con la corretta distribuzione e il razionale impiego delle – poche - risorse, con la gestione partecipata degli uffici, con la valorizzazione delle competenze, con l'innovazione tecnologica e la diffusione di buone prassi".

"Una magistratura intimorita e burocratizzata, come quella concepita dalla riforma, espressione di politiche di rivalsa rispetto all'azione giudiziaria, non produrrà di più e certamente non tutelerà meglio i diritti di tutti. Auspichiamo che le forze parlamentari aprano alla possibilità di emendamenti che tengano conto delle obiezioni e dei suggerimenti della magistratura”, ha concluso.