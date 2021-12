Sciopero della scuola anche in Fvg

Domani, venerdì 10 dicembre, i lavoratori della scuola sciopereranno anche in Friuli Venezia Giulia, per denunciare la scarsità delle risorse previste sull'adeguamento dei contratti, l’assenza di fondi per la proroga degli organici Covid del personale Ata e per il potenziamento delle assunzioni e altre criticità legate sia al personale che alla gestione della pandemia.

Contestualmente allo sciopero, le segreterie regionali dei sindacati che proclamano la protesta - Flc Cgil, Uil scuola Rua, Gilda Unams e Snals Confsal - terranno una conferenza stampa, in programma alle 10.30 nella sede dell'Ipsia Ceconi, in via Manzoni 6 a Udine. Sarà l'occasione per fare il punto sulla situazione nelle scuole in regione, anche con riferimento all'obbligo vaccinale per il personale, al centro anche del tavolo interistituzionale di oggi con gli assessori regionali all’Istruzione, ai Trasporti e alla Salute.