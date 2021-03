Sciopero nazionale della filiera di Amazon

Sciopero nazionale del personale della filiera di Amazon, oggi, lunedì 22 marzo. I sindacati Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi nei giorni scorsi avevano annunciato lo sciopero, denunciando che la trattativa con l'azienda si era "interrotta a causa dell'indisponibilità dell'associazione datoriale ad affrontare le tematiche poste dal sindacato". Da qui la decisione di proclamare una giornata di sciopero che riguarderà tutto il reparto di Logistica in Italia che ha diversi centri anche in Friuli Venezia Giulia.

Sono almeno 400 gli addetti in regione, in buona parte “driver”, che ruotano attorno ai due centri di Fiume Veneto e Sgonico e al magazzino di Colugna, alle porte di Udine.

"Il colosso di Seattle deve prendere atto, suo malgrado che il sindacato fa parte della storia e del percorso costituente del nostro paese e con questo deve confrontarsi, in Italia" insistono le sigle sindacali, parlando di "comportamento inaccettabile" e denunciando "l'indisponibilità cronica ad un confronto con le rappresentanze dei lavoratori in spregio alle regole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro".

“Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare - spiegano in una nota i lavoratori -. E’ una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di Amazon. Voi che ricevete un servizio siete le persone cui chiediamo attenzione e solidarietà, perché continui ad essere svolto nel migliore dei modi possibili”.