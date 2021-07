Una donna di 75 anni di Campoformido è stata scippata della sua borsetta nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, mentre stava camminando in via Poscolle, a Udine. Il ladro si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. La donna si è rivolta ai Carabinieri di Udine, denunciando l'accaduto.

All'interno della borsa conservava i documenti e una piccola somma di denaro in contanti. Fortunatamente lo scippo non l'ha fatta cadere a terra e non è rimasta ferita.