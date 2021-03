Scippo in stazione a Tolmezzo, rubati la fede nuziale e denaro

Una donna residente ad Arte Terme, di 45 anni di età, è stata scippata questa mattina, intorno alle 8, della sua borsetta. È successo vicino alla stazione delle corriere, a Tolmezzo. Due malviventi si è avvicinato e lei e le hanno strappato la borsa che portava a tracolla, per poi abbandonarla poco distante, dopo aver rubato il portafoglio contente denaro contante e un anello.



La vittima ha ritrovato quindi i suoi documenti personali e gli oggetti che aveva con sé. Le sono stati e sottratti e i soldi e la fede nuziale che conservava l'interno del portafogli. Per fortuna non è caduta e non è rimasta ferita nello scippo. Ha chiamato e 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che indagano per identificare gli scippatori.