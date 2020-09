Scivola durante una passeggiata, 86enne s'infortuna

Nel pomeriggio una donna di 86 anni si è infortunata durante una passeggiata assieme a due amiche nel tratto di strada panoramica forestale che collega Givigliana a Collinetta, in comune di Forni Avoltri. Rientrando verso Givigliana due di loro sono cadute mentre scendevano lungo un tratto di sentiero che conduce a uno stavolo presente lungo il tragitto. L'86enne si è procurata un forte trauma alla spalla ed è stata caricata dai soccorritori in ambulanza e condotta in ospedale per controlli, l'altra donna ha riportato solo lievi escoriazioni ed è rimasta presso lo stavolo di sua proprietà.

Sul posto due tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, due Vigili del Fuoco volontari e due soccorritori della Guardia di Finanza. L'intervento si è svolto tra le 15.30 e le 16.30 circa.