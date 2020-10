Scivola e batte con violenza la testa a terra

Corsa in ospedale in codice giallo nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, da Torreano al Santa Maria della Misericordia di Udine, per un uomo che, facendo rientro a casa, camminando lungo il marciapiede, è caduto e ha battuto con violenza la testa, forse scivolando in un tratto bagnato.

Soccorso dai passanti, che l'hanno visto a terra con il volto insanguinato e hanno chiamato il Nue 112, ha perso per qualche istante conoscenza. È stato accolto nel nosocomio udinese per un trauma cranico. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.