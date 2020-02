Scivola lungo il sentiero, recuperato dall'elicottero

La squadra Speleo alpino fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, coadiuvata da quella del distaccamento di Maniago, è intervenuta questa mattina, intorno alle 10.30, per soccorrere un ragazzo che è si infortunato nei pressi di Casera Sinic, a 850 metri, sopra l'abitato di Travesio.

Il giovane stava compiendo un'escursione in compagnia del padre e del fratello, quando per una banale scivolata si è procurato una sospetta frattura a un polso. I vigili hanno raggiunto il gruppo, sfruttando una strada forestale e, nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario, hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, immobilizzandogli il braccio. Sul posto anche il personale del Soccorso alpino della stazione di Maniago e l'elicottero sanitario proveniente dal Veneto. Il giovane è stato quindi elitrasportato, assieme al padre, all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non sono giudicate gravi.