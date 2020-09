Scivola nell'acqua e muore. Recuperato l'amico che cercava di salvarlo

Tragedia a Tramonti di Sopra dove, nel pomeriggio, un 87enne, Tullio Ronzat, è morto dopo una caduta accidentale nelle acque del lago Redona, in prossimità dell'abitato di Chievolis. A lanciare l’allarme era stato un amico e compaesano 86enne che, non avendolo visto rientrare a casa, era andato a cercarlo sulla sponda del lago, sotto il ponte di Chievolis, dove quasi ogni giorno si recava a passare il tempo e dove teneva una piccola imbarcazione.

Per scendere ha usato un sentierino che parte sotto il ponte, digrada lungo una rampa terrosa e che è quello che ha percorso anche l'amico. Ronzat è probabilmente scivolato sulla sponda del lago, perdendo aderenza a causa del terreno bagnato e instabile - anche per il ritiro della sponda stessa per scarsità di acqua - ed è annegato senza riuscire a risalire. L'amico ha poi chiesto aiuto dal basso ed è stato sentito dal ponte da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto otto tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco del nucleo speleo alpino fluviale di Pordenone, la squadra di Maniago e l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia, oltre ai sanitari.

Il corpo senza vita è stato recuperato sulla sponda opposta, più semplice da raggiungere, dai pompieri mentre l'amico, sotto choc, è stato portato in barella con l'aiuto delle corde in contrappeso dai tecnici Cnsas e dagli stessi Vigili del Fuoco lungo il sentierino di accesso.