Scivola per 15 metri scendendo da Torre Picotta

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino ha operato tra le 12.50 e le 13.50 circa a Tolmezzo, lungo il sentiero che sale a Torre Picotta, nella parte nord della cittadina, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza, all'ambulanza giunta subito sul posto, all'elisoccorso regionale, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

La chiamata è arrivata al 112 dal gestore della trattoria 'Da Modesto' che ha notato un uomo cadere all'interno di una delle reti paramassi a protezione dell'abitato. L'infortunato è un residente classe 1948 che, mentre stava effettuando un'escursione verso il Monte Strabut, è scivolato, ruzzolando per una quindicina di metri, fermandosi sulla struttura paramassi che si trova sotto al sentiero che stava percorrendo.

L'equipe dell'eliambulanza è stata sbarcata in zona e, assieme ad altri tecnici, è salita sul sentiero fino a raggiungere l'infortunato. Quest'ultimo è stato stabilizzato, imbarellato e condotto in strada, dove è stato consegnato all'ambulanza, diretta al vicino ospedale per accertamenti.