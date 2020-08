Scivola per 200 metri sulle rocce e perde il casco

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata poco prima delle 16 dalla SORES tramite il Numero Unico per le Emergenze NUE112 per una chiamata proveniente da Forcella Duranno a quota 2200 metri. Qui un escursionista di 61 anni che stava compiendo un passaggio in discesa su roccette è scivolato ruzzolando sulle rocce per circa duecento metri davanti agli occhi dei due compagni di escursione.

L'uomo ha perso il casco durante le fasi della caduta e ha riportato forti traumi su tutto il corpo e alla testa. Sul posto è arrivato l'elisoccorso regionale che ha calato l'equipe medica con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico con una verricellata di 70 metri per mantenere il giusto distanziamento dalle pareti rocciose: l'uomo era in gravi condizioni e incosciente. E' stato stabilizzato e imbarcato e condotto in ospedale a Udine.

I suoi compagni di gita hanno preferito, nonostante lo shock, non impegnare ulteriormente l'elicottero, liberandolo, e sono scesi a piedi verso Casera Mela, seguiti a distanza dai tecnici del Soccorso Alpino Valcellina in contatto telefonico con loro. Pronti a valle cinque tecnicidella stazione Valcellina per eventuale supporto alle operazioni e i Carabinieri.