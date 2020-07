Scivola per 50 metri lungo la discesa dalla Cima di Terrarossa

Una donna austriaca si è infortunata mentre scendeva dalla Cima di Terrarossa, nel gruppo del Montasio (Alpi Giulie). La probabile causa della caduta, avvenuta a circa mezzora di cammino dal rifugio di Brazza', lungo gli ultimi tornanti del sentiero di discesa, pare sia stata un malore.

La donna, che era in compagnia, ha perso l'equilibrio e poi è ruzzolata lungo il pendio per una cinquantina di metri, riportando vari traumi. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i soccorritori del Soccorso Alpino e Spelologico, compreso il gestore del rifugio di Brazzà e la Guardia di Finanza di Sella Nevea, che hanno raggiunto il posto a piedi. I primi aiuti le sono stati forniti da alcuni escursionisti italiani che hanno anche chiamato il 112.

È poi arrivato l'elisoccorso regionale che ha calato il tecnico con il verricello, stabilizzato la donna e l'ha caricata a bordo portandola all'ospedale.