Tra le 17.30 e le 18.30 circa si è svolto un intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino per portare soccorso a un udinese classe 1957 che è scivolato sul terreno ghiacciato.

L'infortunio è accaduto tra la Saisera Hutte e Prati Oitzinger, in discesa. L'uomo è stato raggiunto, stabilizzato e condotto in barella in una decina di minuti di cammino fino all'ambulanza, che attendeva nei pressi del parcheggio Saisera. Sono intervenuti dodici soccorritori.