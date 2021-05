Scivola sul tetto, soccorso a Porcia

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, intorno alle 10.30, per soccorrere un uomo di mezza età in via della Senta, a Porcia.

L'uomo è scivolato sul tetto del porticato dell'abitazione, riportando un trauma anca, che ha richiesto l'intervento dei pompieri e del personale sanitario. Una volta stabilizzato, con l'ausilio di corde e moschettoni, è stato calato con la tavola spinale e quindi trasportato in luogo sicuro e da lì in ambulanza. Il lavoro coordinato tra il personale dei Vigili del fuoco e dei sanitario ha permesso un soccorso in tempi celeri.