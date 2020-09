Scivola sull'asfalto, centauro ferito

Incidente a Premariacco, in località Casali Braide, poco dopo le 10.30 di questa mattina. Coinvolte due moto e una auto, che, però, non sono entrate in collisione. Uno dei due centauri ha frenato all'altezza di un'intersezione ed è caduto, rovinando sull'asfalto. Si tratta di un uomo che, nell'impatto, ha riportato una probabile lussazione alla spalla e diverse tumefazioni.

È rimasto sempre cosciente. Per lui si era temuto il peggio tanto che la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto, d'urgenza, l'elicottero decollato dalla base di Campoformido e un'ambulanza (l'elicottero è atterrato sulla strada e ha sbarcato il medico).

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga. Non è in pericolo di vita. Per tutti i rilievi i Carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli.