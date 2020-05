Scomparsa da casa, 16enne trovata in stato confusionale

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri del Norm della Compagnia di Cividale hanno contattato i colleghi del Norm della Compagnia di Tolmezzo segnalando la sparizione di una ragazza di 16 anni. La madre, disperata, aveva chiamato i militari dell'Arma spiegando che la figlia poteva trovarsi in compagnia di un ragazzo residente nel capoluogo carnico, del quale la donna conosceva solo il soprannome.

I militari del Norm hanno capito subito di chi si trattava. In pochi minuti hanno raggiunto la sua abitazione, a Tolmezzo, dove hanno trovato la 16enne, in stato confusionale. La ragazza è stata immediatamente affidata alla madre e portata in ospedale, dove tuttora si trova in osservazione. Il ragazzo, già noto agli uomini dell'Arma, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua disponibilità sono stati trovati farmaci psicotropi che non poteva detenere e per questo il 21enne è stato denunciato.

Le sostanze sono state sequestrate. Massimo riserbo sulle indagini da parte degli inquirenti su questa delicata vicenda.