Scomparso da tre giorni, si cerca un 55enne di Pasian di Prato

Sono in corso le ricerche di un uomo di Pasian di Prato di cui non si hanno più notizie ormai da tre giorni. Si tratta di un 55enne uscito da casa con la sua vettura, una Peugeot, di primo mattino, e che non ha fatto più rientro. A denunciare la scomparsa è stata la moglie.

Le ricerche si sono concentrate prima nella zona di Martignacco e Pasian di Prato: è qui che era stato agganciato per l'ultima volta il segnale del suo telefono cellulare.

Questa mattina le squadre di soccorso hanno deciso di concentrare le operazioni nella zona del Tagliamento, a partire dal ponte tra Dignano e Spilimbergo. Sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, l'elicottero del Nucleo Volo di Bologna dei Vigili del Fuoco per dei sorvoli dall'alto, i Carabinieri della Stazione di Martignacco.