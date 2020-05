Scomparso in Piancavallo, proseguono le ricerche

Sono ripartite questa mattina all'alba le ricerche del quarantenne di Gubbio, domiciliato a Pordenone, la cui auto è stata ritrovata alle Roncjade, in Piancavallo, dai Carabinieri di Aviano. L'uomo ha i capelli mori e la barba, è alto 175 centimetri e indossa uno zaino nero.

Ieri sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago, con le unità speleo-alpino-fluviali, il nucleo cinofili e del servizio di topografia applicata al soccorso, oltre alla stazione di Pordenone e Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico, con 20 tecnici, che hanno organizzato le ricerche di prima battuta sui sentieri che partono dalla località turistica perlustrando le casere e bivacchi a piedi.

I due elicotteri di Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno perlustrato creste e canaloni del gruppo del Cimin del Cavallo e delle alture della fascia pedemontana. I vigili urbani del comando di Udine hanno perlustrato con il drone le zone aperte e prative nei dintorni del punto di scomparsa. I carabinieri, infine, hanno controllato con il fuoristrada le strade carrarecce di accesso ai sentieri dell'altopiano.

Questa mattina sono arrivati rinforzi di personale da tutte le stazioni del Friuli Venezia Giulia, assieme a quattro unità cinofile della Protezione Civile che si aggiungono ai due cani molecolari provenienti da Veneto e Trentino. In mattinata è previsto nuovamente l'arrivo dell'elicottero della Protezione Civile.

AGGIORNAMENTO (ORE 13.30). Sono tante le forze in campo impegnate nelle ricerche. Un'ottantina le persone impegnate tra Soccorso Alpino (35 tecnici), Vigili del Fuoco (con personale del nucleo Tas, tomografia applicata al soccorso, 14 unità Speleo Alpino Fluviali provenienti anche dal Comando di Udine, operatori dei sistemi a pilotaggio remoto da Rovigo, Belluno, Brescia e Torino), Guardia di Finanza di Tolmezzo, Carabinieri di Polcenigo, Fonanafredda, Aviano e Caneva, Protezione Civile, Guardia Forestale di Polcenigo, Polizia Locale di Udine con i droni e e otto unità cinofile dei vari corpi (Soccorso Alpino, Protezione Civile e Vigili del Fuoco di Pordenone e Gorizia).

L'elicottero della Protezione Civile è momentaneamente rientrato dopo aver compiuto ulteriori perlustrazioni dall'alto nella mattinata, senza alcun esito. Il lavoro dei cani molecolari è stato completato, dal momento che l'area intorno all'auto dell'uomo è stata molto contaminata nel weekend dai tanti passaggi.

Dopo pranzo riprenderanno le ricerche in quota, con sondaggi puntuali nei punti in cui i sentieri presentano più esposizione o nei canali più profondi: in questi si caleranno i tecnici con la messa in atto di manovre di corda per sondare i punti più nascosti, ove possibile.