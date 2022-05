Scontri alla Festa del Lavoro a Trieste, al vaglio tutte le posizioni

Il Questore di Trieste, Pietro Ostuni, oggi è intervenuto su quanto accaduto in occasione del corteo per la Festa del Lavoro, con scontri che hanno visto protagonisti i manifestanti no Green Pass. “Faremo assolutamente il nostro dovere. Sono particolarmente intransigente su queste cose”, ha detto Ostuni.

“Stiamo vagliando tutte le immagini che abbiamo sviluppato ieri con la Polizia Scientifica e vaglieremo ogni singola posizione. Laddove ci sono estremi di reato - ha assicurato - non esiteremo a informare l'autorità giudiziaria. Ci sono anche possibilità di alcune misure di tipo amministrativo che vaglieremo. Queste cose non si possono tollerare".