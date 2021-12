Scontro a Bagnaria Arsa, sei persone coinvolte

Incidente questa sera a Bagnaria Arsa, nei pressi dell'Outlet. Per cause in corso di accertamento, una Kia Sportage ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con la parte anterore di un autocarro Mercedes cassonato.

Nell'impatto sono rimasti feriti l'autista del Suv e i tre familiari che viaggiavano con lui, l'uomo alla guida e il passeggero del furgone. Sono stati tutti trasportati al pronto soccorso di Palmanova, ma fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni. Il conducente della Kia è stato sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palmanova.