Scontro a Carlino, ferite mamma e bimba

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8, in comune di Carlino. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di San Giorgio di Nogaro, della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati un furgone Renault e una Lancia Y: il camioncino si è ribaltato su un fianco, mentre la macchina è finita a bordo strada.

Nell'impatto sono rimasti feriti il conducente del furgone e la donna che si trovava alla guida della vettura. Lesioni anche per una bambina di 9 anni che viaggiava sulla Lancia con la mamma.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze. Le tre persone coinvolte, tutte della zona, sono state trasportate in ospedale. Non sono in gravi condizioni.