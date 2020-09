Scontro a Comeglians, paura per i conducenti di due vetture

Incidente sulla regionale 355 "Val Degano", a Comeglians, intorno alle 22 di ieri. È successo all'altezza del bivio per Calgaretto. Coinvolte due vetture: una Volvo S60 alla cui guida c'era un uomo di 51 anni residente a Forni Avoltri e una Subaru condotta, invece, da un uomo di 61 anni di Rigolato.

Per loro tanta paura, ed era stato allertato anche il Nue 112 per l'invio di un'autolettiga. Per fortuna, invece, per i due conducenti non ci sono state conseguenze di tipo sanitario. Danni alle sole vetture. Rilievi e viabilità dei Carabinieri.