Scontro a Fontanafredda, un giovane ferito

Incidente nella tarda mattinata, poco prima delle 13, a Fontanafredda, in via Antonini. Per cause al vaglio degli agenti di una pattuglia della Polizia locale del Comune di Fontanafredda, intervenuti per i rilievi e la viabilità, due vetture si sono scontrate.

Una persona è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave come pareva inizialmente; è stata trasportata all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza. Si tratta di un 25enne di Sacile. Illeso il conducente dell'altro mezzo, un uomo del posto di 68 anni.

Dopo l'allarme la Sala Operativa del Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza delle auto e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Il velivolo poi è rientrato vuoto alla base.