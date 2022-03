Incidente ieri, poco dopo le 18, lungo la strada del campo, a sud della frazione di Primulacco, in prossimità del campo volo 'Always'. A scontrarsi una Porsche, che arrivava da Primulacco ed era diretta verso Salt, e un'utilitaria che si è cappottata dopo l'impatto.

Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per le persone: solo un grande spavento per gli occupanti delle auto coinvolte.