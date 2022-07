Incidente lungo l'ex provinciale 3 che porta a Sistiana Mare, questo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando, per cause in corso di accertamento, due moto e una Megane sono rimaste coinvolte nello scontro.

Ad avere la peggio i centauri finiti sull'asfalto. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Barcola e i militari della Radiomobile di Aurisina per tutti i rilievi e per la gestione della viabilità.