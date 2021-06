Scontro a Villanova di San Daniele, due feriti

Incidente a Villanova di San Daniele del Friuli, poco prima delle 20, lungo l'ex provinciale 5, all'altezza dell'intersezione che porta a Villanova. Si tratta di un punto di transito molto pericoloso, dove poche settimane fa ha perso la vita una giovane.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e della Stazione di Tricesimo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture.

L'impatto è stato di tipo fronto laterale; una delle due è rimasta sulla carreggiata, a bordo strada, l'altra è finita nel campo. Due le persone che sono rimaste ferite, una delle quali medicata sul posto, e una trasportata all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Nessuno dei due feriti versa in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti, inviati dalla Sala Operativa del Nue 112, i Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di San Daniele per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza del tratto in cui si è verificato l'incidente.