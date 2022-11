Scontro ad Aviano, auto nel fossato

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti verso le 9 per un incidente ad Aviano, lungo l'ex provinciale 29. I pompieri, impegnati in un precedente intervento in prossimità, sono stati dirottati dalla Sala Operativa sulla pedemontana.

Le due vetture sono venute in contatto sul rettilineo: una delle due ha terminato la sua corsa nel fossato, rovesciandosi sulla fiancata. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo con lievi contusioni, mentre l'altro guidatore è rimasto illeso. Sul posto anche l'ambulanza che ha soccorso il primo automobilista.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto e garantito la viabilità fino all'arrivo dei Carabinieri.