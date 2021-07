Scontro ad Azzano Decimo, ferita una ragazza

Incidente ad Azzano Decimo nel pomeriggio. Per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati due mezzi: una Ford Kuga, condotta da una ragazza di 21 anni, e una Opel Corsa, condotta invece da un uomo di 68 anni, entrambi di Azzano Decimo.

Nell'impatto, di tipo frontale laterale, avvenuto in via Zuiano, all'altezza del civico 13, la giovane è rimasta ferita, in maniera non grave, ed è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova.

Illeso il conducente del secondo mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale; sul posto anche un carroattrezzi.