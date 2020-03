Incidente, poco prima delle 11, a Udine, al semaforo tra via Monte Grappa e via Bernardinis. Per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate una Fiat Punto e una Citroen C3 Picasso.

Nell'impatto, sono rimasti feriti i due conducenti, un 79enne e una 69enne, che sono stati soccorsi dal personale sanitario e accompagnati in ospedale per le cure del caso. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del luogo del sinistro.