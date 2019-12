Scontro all'incrocio di San Daniele, due feriti

Incidente a San Daniele del Friuli, intorno alle 14, all'altezza dell'incrocio tra via Ragogna e via Gemona, di fronte al supermercato Eurospin. Per cause in corso di accertamento, pare per una mancata precedenza, si sono scontrate una Fiat station wagon e una Mini Cooper.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di San Daniele. Non sarebbero in gravi condizioni. Per la messa in sicurezza dei veicoli e per la bonifica della carreggiata sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La centrale Sores di Palmanova aveva inviato sul posto anche l'elicottero sanitario.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: è stato istituito un senso unico di marcia alternato e si sono formate lunghe code. Per i rilievi e tutti gli accertamenti la Polizia Stradale.