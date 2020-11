Scontro all'incrocio, ferite due donne

Incidente poco dopo alle 8 a Villa Primavera, nel comune di Campoformido. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del Comando Intercomunale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, una Fiat Panda condotta da una 29enne, residente a Napoli, e una Opel Astra condotta da una donna di 47 anni residente a Campoformido, si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via delle Rose e via dei Tigli.

A seguito della richiesta di intervento scattata con una chiamata al 112, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e l'ambulanza per i soccorsi sanitari alle due conducenti. Le due donne, infatti, nell'impatto sono rimaste ferite, successivamente trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza.

I Vigli del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli, mentre la Polizia Locale si è occupata dei rilievi e della viabilità.