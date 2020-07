Scontro all'incrocio, quattro persone ferite

Incidente intorno alle 23 di ieri, a Trieste, all'altezza dell'incrocio tra via Valdirivo e via Roma. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto.

Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone tra cui un minorenne. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze che hanno trasportato le persone ferite all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, con la prima partenza, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a fattivo supporto del personale medico.