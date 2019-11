Scontro all'incrocio, una donna in ospedale

Intorno alle 19.30, due auto si sono scontrate all’incrocio tra viale Venezia e viale Firenze, a Udine. Una Opel Zafira che si stava dirigendo fuori Udine, per cause al vaglio della Polizia locale, sul posto per rilievi e viabilità, è entrata in collisione con una Ford Fiesta che, proveniente dalla periferia, stava svoltando a sinistra verso viale Firenze.

Nell’impatto è rimasta ferita la passeggera della Fiesta, una 35enne udinese; soccorsa dal personale di un’ambulanza, è stata trasportata in ospedale.