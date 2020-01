Scontro all'incrocio, una persona ferita

Incidente questa mattina, intorno alle 7.30, lungo l'ex provinciale 1, all'altezza dell'incrocio per Padriciano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme alla Polizia locale, si sono scontrate due vetture, con alla guida rispettivamente un cittadino croato e una persona di Trieste.

Nell'impatto è rimasto ferito l'automobilista giuliano, trasportato in ambulanza all'ospedale di Cattinara dal personale medico, inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Per la messa in sicurezza dei mezzi e per dare fattivo supporto ai sanitari dell'ambulanza sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina.