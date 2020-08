Scontro auto - motorino, grave lo scooterista

Grave incidente nella tarda mattinata al confine tra il comune di Sgonico e Prosecco, all'altezza del Centro Lanza. Mancavano pochi minuti alle 11 quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Trieste, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati uno scooter e una vettura.

Ad avere la peggio nell'impatto è stata la persona che si trovava in sella alla due ruote, rovinata sull'asfalto e ferita in maniera grave. Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'automedica e un'autoambulanza. Lo scooterista è stato accolto in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.